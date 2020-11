«Norske» Györ ramma igjen: Ytterlegare fire koronasmitta spelarar

sport

Desse testane vart avlagde tysdag. Heile spelarstallen og trenarane har starta ein ny periode på ti dagar i isolasjon.

– I denne omgangen er ingen av dei norske jentene ramma. Veronica (Kristiansen) var som kjent det tidlegare. No kryssar vi fingrane for at dei unngår dette òg framover, seier Noregs landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Györ opplyser ikkje kva spelarar som viste teikn til smitte under prøvetakinga, men melder om dei fire tilfella på nettsida si.

Silje Solberg, Karit Brattset Dale, Stine Bredal Oftedal, Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen er norske innslag i spelarstallen. Sistnemnde har nyleg komne ut av karantene etter ein positiv test i slutten av oktober.

Fleire Györ-kampar kjem no til å bli utsette, også oppgjer i Champions League.

Den norske landslagstroppen samlast for EM-oppkøyring måndag 23. november. Det er berre få dagar etter at Györs ferske karantene opphøyrer.

