Trass koronakaos i Danmarks fotballandslag: – Forsvarleg å spele

Det er Danmarks fotballforbund (DBU) som tysdag opplyser om situasjonen som forsterkar koronakaoset før dei kommande landskampane, men landslagslege Morten Boesen insisterer på at det er forsvarleg å spele kampen. Vikartrenar Ebbe Sand er usamd med dei som vil avlyse.

– Sjølvsagt har kampen sin rett. Alle spelarar drøymer om å vere med på landslaget, og vi kan framleis stille eit slagkraftig lag. Det er riktig at det blir enormt store utskiftingar, men med dei etterinnkalte vil vi likevel stille eit slagkraftig lag, sa han på pressekonferansen på tysdag.

– Det er ein viktig kamp som vi vil gjere alt for å vinne.

Tyskland-proffen Skov leverte måndag ein positiv virustest. Det same gjorde ein person i det danske støtteapparatet. Det betyr at Skov og åtte andre spelarar er uaktuelle for landskampen på onsdag mot Sverige. Landslagssjef Kasper Hjulmand og assistenttrenar Morten Wieghorst kan heller ikkje delta.

Trenarduoen og i alt ni spelarar er isolerte.

Testa to gonger

Spelarane som er isolerte som følgje av potensiell nærkontakt med smitta, er Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Martin Braithwaite.

Ebbe Sand, som leier laget på Brøndby stadion, har normalt ansvar for angrepsspelet. Med seg på benken onsdag får han målvakttrenar Lars Høgh og analyseansvarleg Mounir Akhiat.

Landslagslege Morten Boesen opplyser at alle spelarane, trenarar og medlemmer av støtteapparatet vart virustesta ved framkomst til hotellet måndag formiddag og ytterlegare éin gong måndag ettermiddag.

Alle vart isolerte på romma sine i påvente av svar. Seint måndag kveld kom svaret som viste at prøvene til Skov og ein person i det medisinske teamet var positive. Dei to har no begge forlate den danske landslagsleiren.

– Det er forsvarleg å spele kampen. Vi skal hugse at alle andre testa negativt, ikkje berre måndag, men òg før kampane i helga. Det er vår vurdering at smitten ikkje skjedde i leiren, og vi oppdaga den tidleg, så dermed kan vi betre handtere det vidare gangen/hendingsgangen/utviklinga/prosessen, seier Boesen.

Meir trøbbel

Dei åtte spelarane som no er isolerte kan vere aktuelle for dei kommande nasjonsligamøta med Island og Belgia. Føresetnaden er at dei testar negativt torsdag.

Frå før er det kjent at landslagssjef Hjulmand må klare seg utan sju Premier League-profilar som følgje av Storbritannias skjerpa karantenereglar for personar som kjem frå Danmark. Årsaka er frykt for spreiing av ei mutert utgåve av koronaviruset som har oppstått i danske minkfarmar.

Også Sverige må greie seg utan England-proffane sine, og svenskane vil òg bli leidd av ein vikartrenar i Peter Wettergren. Landslagssjef Janne Andersson er isolert på grunn av koronasmitte i familien.

I tida som kjem må alle som kjem til Storbritannia frå Danmark i ti dagars karantene. Klubbane i Premier League vil ikkje sleppe spelarane sine til landslagsoppdrag for så å måtte plassere dei i ein så lang karantene ved heimkomst.

