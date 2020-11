sport

– Det er rådrift på spelarane, smittevernfagleg uforsvarleg og utset folk for unødvendig fare ved å spele meir eller mindre viktige landskampar. Det verkar pussig at spelarar blir send kloden rundt, og her i byen er vi midt i ei sosial nedstenging. Eg synest det er uforståeleg, seier Johansen til VG.

Førre veke vart det vedteke at Oslo går inn i ei ny sosial nedstenging på grunn av den aukande koronasmitta.

– Eg må ærleg talt seie at det er pussig på alle moglege måtar. Eg må minne om at då vi stengde ned Oslo førre gong, 12. mars, var det ei anna stor hending same dag: Liverpool – Atletico Madrid, seier Johansen.

Det har ikkje lukkast NTB å få ein kommentar frå Norges Fotballforbund (NFF) om utspelet frå Johansen.

