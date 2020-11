NFF-Bjerketvedt forstår bekymringa til byrådsleiaren – avviser økonomisk motiv

sport

– Det er rovdrift på spelarane, smittevernfagleg uforsvarleg og utset folk for unødvendig fare ved å spele meir eller mindre viktige landskampar. Det verkar pussig at spelarar blir sende kloden rundt, og her i byen er vi midt i ei sosial nedstenging. Eg synest det er uforståeleg, seier Johansen til VG.

Førre veke vart det vedteke at Oslo går inn i ei ny sosial nedstenging på grunn av den aukande koronasmitten. Byrådsleiaren meiner det blir rart å spele landskamp med det bakteppet.

– Eg må ærleg talt seie at det er pussig på alle moglege måtar. Eg må minne om at då vi stengde ned Oslo førre gong, 12. mars, var det ei anna stor hending same dag: Liverpool – Atletico Madrid, seier Johansen.

Liverpools åttedelsfinale i meisterligaen mot Atlético Madrid vart spelt onsdag 11. mars føre 53.000 tilskodarar. Med mellom anna 3000 spanjolar på tribunen har kampen vorte sett på som mogleg smitteårsak i Liverpool.

Tillit til NFF

Kulturminister Abid Raja (V) reagerer ikkje på same måte som Johansen og stoler på NFF og Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

– Eg har hatt dialog med NFF i dag og forstår at Israels spelarar allereie er i Noreg. NFF har lagt fram for helsestyresmaktene og fått godkjent eit særs omfattande smittevernregime, basert på Uefas smittevernprotokoll «Return to play protocol». No som det er påvist smitte hos ein av Israels spelarar, blir naturlegvis tiltaka i protokollen sett i verk. NFF må òg ta omsyn til norske reglar for smittekarantene. Eg har tillit til at NFF gjer kloke vurderingar på dette grunnlaget, skriv Raja i ein e-post til NTB.

Forstår Johansen

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) seier at kampen på onsdag har stått på planen i lang tid og er ein del av nasjonsligaen, og at fotballen støttar dei nyleg skjerpa smitteverntiltaka.

– Det er ikkje vanskeleg å forstå bekymringa han (Johansen) og andre uttrykkjer parallelt med at smitten aukar i Noreg. Det blir meir nervøsitet. Sjølv om ein kan få inntrykk av det motsette, støttar fotballen dei nyleg skjerpa smitteverntiltaka, seier Bjerketvedt til NTB.

Han opplyser at NFF har teke konsekvensane av det og nyleg avlyst seks planlagde tiltak i Noreg for aldersbestemde landslag. I tillegg tok NFF regi for å få U21-kvalifiseringskampen mot Gibraltar avlyst.

Godkjent av kommunen

– Regjeringa behandlar og godkjenner protokollane, men arrangementet går jo føre seg i Oslo kommune. Vi har ikkje fått signal frå Oslo kommune om at kampen ikkje kan spelast, seier Bjerketvedt.

Han opplyser vidare at denne kampen ikkje kom i stand ut av det blå.

– Det er ikkje ein privatlandskamp som nokon lèt til å meine. Det er ein obligatorisk kamp i nasjonsligaen der begge lag er tapande semifinalistar. At vi skulle spele kamp 11. eller 12. november om det ikkje vart finale i nasjonsligaomspelet, har vi visst lenge, seier generalsekretæren.

Bjerketvedt ønskjer òg å presisere at det ikkje er økonomiske motiv som er årsaka til at kampen blir spelt.

Reiser

Israel-troppen reiste med charterfly til Gardermoen. Derfrå bar det rett til hotellet i buss. Dei vil berre vere på hotellet og elles på Ullevaal stadion i samband med trening og kamp, forklarer Bjerketvedt.

Noregs landslagstropp reiser til Romania for å spele nasjonsligakamp søndag. Deretter ventar ein ny bortekamp tre dagar seinare mot Austerrike i Wien.

Kampstart onsdag er klokka 18 på Ullevaal. Kampen blir spelt utan tilskodarar.

