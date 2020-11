Karantenereglar stoppar storduell i handballcupen – òg seriekampar utsett

sport

Årsaka er at utanlandske eliteseriespelarar, som førre veke var på landskampoppdrag med heimlandet, er pliktig å opphalde seg i karantene i ti dagar når dei kjem tilbake til Noreg. Det er i tråd med dei skjerpa nasjonale karanteneavgjerdene som nyleg vart innførte.

For handballen resulterer det i fleire utsette kampar i dagane som kjem. Cupsemifinalen på torsdag mellom Elverum og Drammen er utsett på ubestemt tid. Det same gjeld mellom anna Haldens møte med Drammen og oppgjeret mellom Viking og Fjellhammer i eliteserien for menn.

Dei to sistnemnde kampane skulle vore spelt kommande søndag. Utsett er òg Fjellhammers kamp mot Kolstad onsdag neste veke. Han er allereie fastsett på nytt til etterfølgjande onsdag.

Jaktar datoar

I utgangspunktet hadde handballen håpa at kulturminister Abid Raja måndag ville godkjenne smittevernprotokollen som den siste tida har vore til vurdering i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

I så fall ville handballen hatt unntak frå karanteneavgjerdene og såleis kunna avvikle dei heimlege kampane denne veka som oppsett. Slik vart det ikkje. Protokollen må justerast ytterlegare.

Dermed må det i staden jaktast på ein ny dato for mellom anna cupsemifinalen mellom Elverum og Drammen i tida som kjem. Moglegheitene er få, spesielt dersom forbundets oppdaterte smittevernprotokoll blir godkjent av styresmaktene neste veke.

Då vil Elverum vere klarert for meisterligaspel i tida som kjem, noko som betyr at kampane kjem tett som hagl.

– Mykje avheng av kva styresmaktene seier neste veke når forbundet har levert den nye protokollen. Dersom han blir godkjend, vil kalenderen vere tettpakka. Den einaste moglegheita eg ser då, er å få flytta ein eliteseriekamp for å spele semifinalen. Om vi derimot ikkje får spele meisterliga, opnar det seg fleire datoar, seier Elverums daglege leiar Mads Fredriksen til NTB.

Ugunstig situasjon

Han peikar samtidig på at det ikkje nødvendigvis er så gunstig å utsetje kampar spesielt lenge.

– Ein annan viktig ting er jo at situasjonen kan bli verre og verre, og sånn sett kan det vere lurt at vi får spelt han så fort som mogleg. I verste fall kan vi komme i ein situasjon der semifinalen må spelast rett før finalen, og det er ikkje ei heldig løysing, seier Elverum-sjefen.

Dersom det blir karanteneunntak og meisterligaspel, har Fredriksen berre ein plan A for den utsette kampen.

– Vi kjem til å foreslå éin enkelt dato som vi har sett for oss. Det spørst om Drammen har same dato i hovudet sitt, seier Fredriksen.

Også NM-semifinalen denne veka for kvinner mellom Fredrikstad og Sola er utsett. Årsaka er koronasmitte i Fredrikstad.

