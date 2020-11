Israelsk landslagsspelar testa positivt – to mistar Noreg-kamp

sport

Det er Dabburs klubb Hoffenheim som melde om den positive testen på Twitter. Ifølgje klubben vart testen utført måndag medan spelaren var på landslagsoppdrag.

NTB veit at Israels landslag kom til Noreg måndag. Det er likevel ikkje kjent om den positive testen vart levert etter framkomst til Noreg eller ei.

Det er rutine at idrettslag som kjem til Noreg frå utlandet blir testa ved innreise.

Dabburs positive test får ytterlegare konsekvensar for Israel.

– Den spelaren som har levert positiv prøve, og dei tre spelarane han har vore i nærkontakt med sidan han kom til Noreg, er alle sette i karantene, sa NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

Slapp karantene

Seinare vart det likevel klart at to av dei andre tidlegare har hatt covid-19. Smittevernoverlegen i Oslo meinte derfor at dei ikkje treng å gå i karantene og at dei kan spele kampen.

– To nøkkelspelarar er ute, ein med korona og ein i isolasjon, så situasjonen er vanskeleg. Men helsa til spelarane er det viktigaste. Vi må berre prøve å gjere det beste av situasjonen, sa Israels landslagssjef Willi Ruttensteiner på pressekonferansen på tysdag i Oslo, ifølgje TV 2.

Ruttensteiner fekk spørsmål om han meiner kampen ikkje burde vore spelt, slik mellom anna Oslos byrådsleiar Raymond Johansen har teke til orde for.

– Det er vanskeleg for meg å svare på det. Vi prøver å gjere det beste ut av det og tek alle forholdsreglar, sa han ifølgje VG.

Klarsignal

– Vi i NFF er alltid i tett dialog med lokal smittevernlege og helsestyresmakter når det gjeld landskampar, og vi har fått klarsignal frå smittevernoverlegen i Oslo om at kampen kan spelast som planlagt, sa Fisketjønn til NTB.

Den danske landslagsspelaren Robert Skov testa òg positivt på koronaviruset måndag kveld. Han er òg Hoffenheims eigedom og kan ikkje spele Danmarks kamp mot Sverige onsdag.

Hoffenheim er òg klubben til norske Håvard Nordtveit. Vestlendingen var unytta reserve for Hoffenheim i Bundesliga sist helg. Han er ikkje ein del av Noregs tropp denne gongen.

Noreg og Israel møtest til treningskamp på Ullevaal stadion onsdag.

