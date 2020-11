Englands fotballpresident trekte seg etter støytande ordbruk

sport

Det var under ein videosamtale med eit parlamentsutval, der ein diskuterte netthets mot spelarar, at Clarke brukte uttrykket «farga» fotballspelarar. «Coloured» blir i moderne engelsk tale rekna som eit utdatert og ikkje akseptabelt uttrykk.

Han kom òg med andre utsegner som vart oppfatta som ufølsame, mellom anna om homoseksuelle og kvinner.

Parlamentsmedlemmen Kevin Brennan konfronterte Clarke med dette og bad han om å beklage, noko han gjorde. Likevel førte fråsegnene til omfattande kritikk. Ein annan komitémedlem, Alex Davies-Jones, kalla ordbruken «avskyeleg», og tysdag melde Englands fotballforbund (FA) på nettstaden sin at Clarke har trekt seg.

Svært lei seg

– Det har vore eit utfordrande år, og eg har ei stund vurdert å tre til side og sleppe til ein ny leiar. Dei uakseptable orda mine til parlamentet skadde fotballen og dei som speler, ser på, dømmer og administrerer han. Det krystalliserte avgjerda mi om å gi meg, seier Clarke sjølv i ei fråsegn.

– Eg er svært lei for at eg har krenkt delar av fotballfamilien som eg og andre har jobba så hardt for å inkludere.

Blant fråsegnene Clarke vart kritisert for var at folk av sørasiatisk avstamming er meir opptekne av jobb i IT-avdelinga enn av fotballkarrierar, at homoseksualitet er eit «livsstilsval» og eit hint om at kvinnelege spelarar ikkje liker å bli trefte av harde skot.

Uakseptabelt

Sanjay Bahandari, leiar av antirasismeorganisasjonen til fotballen, Kick It Out, uttalte ifølgje BBC at Clarkes utsegner reflekterer eit utdatert syn.

– Særleg bekymra er eg over dei late rasestereotypane om folk med sørasiatisk bakgrunn, som eg har høyrt i fotballen mange gonger. Å vere homoseksuell er ikkje eit «val», og sexismen i fråsegna om at «jenter» ikkje liker å bli trefte av skot er uakseptabelt frå leiaren av nasjonalsporten vår, sa han.

Peter McCormick overtek Clarkes oppgåver med omgåande verknad inntil ein ny fotballpresident er funnen. Formelt var Clarke styreformann i Englands fotballforbund.

