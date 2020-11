Zlatan om landslagsspekulasjonar: Ville irritere svenskane

sport

– Long time no see.

Det var meldinga Zlatan Ibrahimovic la ut på sosiale medium i forkant av landslagsuttaket til treningskampen på onsdag mot Danmark.

Då troppen vart presentert var det utan namnet til 39-åringen i Serie A.

Instagram-meldinga var ein bløff, seier han til Sky, ifølgje Football-Italia.

– Eg prøvde berre å irritere folk i Sverige, seier Zlatan med eit glis.

På klubblaget går det godt. Milan er tilbake i toppen av italiensk fotball. Laget frå Milano ligg øvst på tabellen med 17 poeng.

Søndag måtte dei nøye seg med 2–2 heime mot Verona. Det betyr at det er to poeng ned til Sassuolo etter sju spelte seriekampar. Zlatan utlikna til 2–2 på overtid etter at han hadde bomma på straffespark tidlegare i kampen. Det var veteranens tredje straffebom for året.

– Eg er sjølvsagd sur for at det berre vart uavgjort. Vi hadde mange sjansar, og eg bomma på straffe. Kanskje eg må la Franck Kassie ta den neste.

Milans neste seriekamp er borte mot Napoli 22. november.

(©NPK)