Mink skaper fullt kaos for Englands og Danmarks fotballandslag

Det er gjennomføringa av dei kommande oppgjera i Danmarks nasjonsligagruppe som er påverka av innreise-komplikasjonane som har oppstått.

Frykt for spreiing av ei mutert utgåve av koronaviruset ligg bak avgjerda frå britiske styresmakter om å skjerpe karantenekrava for personar som kjem til landet frå Danmark. Den muterte virusvarianten har oppstått i danske minkfarmar.

I tida som kjem må alle som reiser inn i Storbritannia, og som kjem frå Danmark, i ti dagars karantene. Det har skapt det reinaste fotballkaoset.

Kaos

Onsdag møtest Sverige og Danmark i nasjonsligaen, men det blir fort utan Premier League-stjernene på begge lag. Klubbane i den engelske eliteserien nektar å la sine danske og svenske spelarar reise til Danmark, all den tid det resulterer i obligatorisk ti dagars karantene ved heimkomst.

Så langt er det ikkje noko som tyder på at unntak vil bli gitt.

Kommande laurdag skal Island etter planen møte Danmark på dansk jord. Og tre dagar deretter skal islendingane spele bortekamp mot England. Det blir òg trøbbel.

Engelske styresmakter vil, slik saka står no, ikkje sleppe islandske spelarar som kjem frå Danmark inn i landet utan ti dagars karantene. Dermed risikerer Island å måtte stille med to ulike troppar til kampane mot Danmark og England.

– Vi ser sånn på det, at det er viktigare ting i verda enn fotball, og vi må berre tilpasse oss utviklinga, seier generalsekretær Klara Bjartmarz i det islandske fotballforbundet til den danske avisa Politiken.

Ho aner akkurat no ikkje kva som vil skje med England-kampen neste veke.

Schmeichel gitt opp

Danmarks ferske landslagssjef Kasper Hjulmand trur England kan bli den store taparen i kaoset som no rår. Han opplyser at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) legg press på britiske styresmakter.

– Det blir lagt eit enormt press på den engelske regjeringa, for dette handlar òg om det engelske landslaget, som slik eg forstår det kan bli dømt til tap i Island-kampen, seier han.

Den danske målvakta Kasper Schmeichel er ikkje fornøgd med at avgjerda til britiske styresmakter går ut over landskampar.

– Regjeringa har teke ei avgjerd no. Eg håpar dei tek til fornuft og ser at vi er veldig verna og i ein boble. Vi blir testa heile tida. Eg håpar at eg i det minste kan delta i éin, om ikkje to, av kampane, seier Leicester-målvakta.

Dei nye innstrammingane i Storbritannia tredde i kraft laurdag og blir vurdert på nytt etter ei veke.

Danmarks tredje landskamp den kommande perioden er borte mot Belgia, som akkurat no ikkje er påverka av dei nye reglane.

