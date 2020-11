Lagerbäck glad for tilspissa målvaktkamp

sport

Dei to har med seg Sondre Løvseth Rossbach som tredjeval i troppen til novemberkampane. Samlinga starta i Oslo måndag.

Noreg speler heime mot Israel onsdag. Så følgjer to viktige oppgjer borte i Uefas nasjonsliga mot Romania (søndag) og Austerrike (onsdag neste veke).

På spørsmål frå NTB om målvaktkampen er tøffare enn på lange, svarer landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Det kan du kanskje seie. Eg liker at det er konkurranse i troppen. Eg synest den konkurransen har vore der tidlegare òg. No har André hatt sine grunnar til at han ikkje har satsa tidlegare.

– Han har ikkje satsa hundre prosent dei førre åra, men det har han gjort no. Då har konkurransen vorte skjerpa litt, legg han til.

Reint

RBK-målvakt Hansen har til gode å sleppe inn mål på A-landslaget etter fem kampar. Tre av gongene har han vore på banen heile tida. Dei to andre gav han 88 og 45 minutt.

Hansen fekk sjansen mot Nord-Irland i oktober. Det var eit signal frå landslagsleiinga om at Jarsteins posisjon ikkje lenger er like sterk som før.

Telemarkingen sit no fast som reserve i Hertha Berlin etter at klubben henta inn ein konkurrent i sommar. Alexander Schwolow har klart seg godt og overteke plassen i målet.

(©NPK)