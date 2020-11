Kjempesmell for Barcelona – supertalent ute i lang tid

sport

Det stadfestar klubben på nettsidene sine måndag.

Fati vart operert måndag for meniskskaden han pådrog seg i La Liga-møtet med Real Betis laurdag. Inngrepet var vellykka.

«Spelaren blir borte frå fotballen i rundt fire månader», skriv Barcelona i ei oppdatering.

Fati har teke La Liga med storm denne sesongen. Ungguten fylte 18 år 31. oktober og står med fem mål og fire målgivande pasningar på ti kampar så langt for Barcelona denne sesongen.

Skadefråværet som no ventar er særs dårlege nyheiter for trenar Ronald Koeman.

Fati har spelt totalt 43 kampar for Barcelona. 13 mål og tre målgivande er fasiten totalt. Han har skåra elleve mål i ligaen og to i Champions League.

Barcelona har trøbla sportsleg i sesonginnleiinga. Tre sigrar, to tap og to uavgjort så langt gir åttandeplass på tabellen i Spania. Opp til Real Sociedad på tabelltoppen skil det heile ni poeng. Barcelona har samtidig to kampar mindre spelt.

Nederlandske Koeman har ikkje fått den enklaste starten på karrieren som trenar i den katalanske storklubben. Sesongoppkøyringa vart prega av konflikten rundt Lionel Messis framtid.

(©NPK)