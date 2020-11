Glimt på plass saman med Messi, Real Madrid og PSG

sport

– Frå den vesle byen Bodø, rett over polarsirkelen og 16 timars bilkøyring frå Oslo, er Bodø/Glimt svært nær å vinne tittelen i Noreg for første gong, skriv AFP og held fram:

– Søndagens nedsabling av tabelljumbo Aalesund, sende laget 18 poeng føre tittelforsvarar Molde med seks kampar igjen å spele. Bodø/Glimt er no på veg til å sikre Champions League-fotball i arktiske strøk neste sesong.

AFP er eitt av dei største nyheitsbyråa i verda.

Dette er dei fire andre punkta frå helga:

Joshua Kimmichs skade i kampen mellom Bayern München og Borussia Dortmund. Bayern vann 3–2.

Real Madrids 1-4-tap borte mot Valencia etter tre straffeskåringar og eit sjølvmål.

Lionel Messi-innhoppet med to mål i 5-2-sigeren over Betis for Barcelona.

Paris Saint-Germains formløft i den franske fotballigaen med åtte strake sigrar.

