Avgjerd om handball-EM og skiverdscup dryger – protokollar må leverast på nytt

Det betyr at ei avgjerd om handball-EM for kvinner og verdscuphelga i Lillehammer kan arrangerast som planlagt, truleg vil vere klar først tidleg neste veke.

Det opplyser kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Raja heldt måndag eit digitalt møte med helseminister Bent Høie (H), idrettspresident Berit Kjøll, handballpresident Kåre Geir Lio, skipresident Erik Røste og representantar frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Der vart smittevernprotokollane som skal redde dei to arrangementa i desember, drøfta. Idretten fekk tilbakemeldingar på dei planane som er lagt fram.

Ulik smittesituasjon

At det må gjerast grep med protokollane i dagane som kjem, betyr at eit klarsignal for handball-EM og verdscupen på ski dryger ytterlegare.

Kulturministeren er samtidig klar på at det blir lagt opp til rask behandling når dei nye planane blir lagde fram.

– Høie og eg skal prøve å få til ei avgjerd i løpet av veka, seinast i starten av neste veke. Vi skal prøve før, men vi har sagt at det kan vere det ikkje skjer før i starten av neste veke. Vi må òg sjå korleis dei nye nasjonale tiltaka som er sett inn, verkar. Om pila peikar opp eller ned, seier Raja til NTB.

Etter at Skiforbundet og Håndballforbundet har lagt fram dei nye protokollane sin, må FHI og Helsedirektoratet komme med ei oppdatert tilråding før regjeringa tek ei endeleg avgjerd.

Raja opplyser til NTB at smittesituasjonen då forbunda først la fram protokollane sine 20. oktober, var ulik den som er no.

Kulturministeren stadfestar at han har vore i kontakt med den danske kollegaen sin rundt problematikken rundt handball-EM.

FIS-frist tysdag

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har sett frist til tysdag med å få ei avgjerd rundt verdscuprenna i hopp, langrenn og kombinert på Lillehammer. Om den fristen er endeleg, er uviss.

Det blir kravd eit unntak frå dei strenge norske smittevernreglane for at både handball-EM og verdscupen på Lillehammer skal kunne avviklast.

EM-sluttspelet skal etter planen spelast frå 3. til 20. desember. Må Noreg seie nei, kan Danmark komme til å ta over resten av EM og blir aleine-arrangør.

Verdscupen på Lillehammer går 4. til 6. desember. Både langrennsløparane, kombinertløparane og kvinnehopparane skal konkurrere der.

