Aalesund forlengde med langtidsskadd måltjuv

sport

Det stadfestar klubben på nettsidene sine måndag.

Agdestein har vore plassert på sidelinja med korsbandskade sidan før seriestart. No jobbar han seg tilbake mot eit comeback.

Den nye kontrakten som no er signert, strekk seg i første omgang til sommaren 2021, men inneheld ifølgje klubben òg ein opsjon om ytterlegare forlenging.

– Torbjørn har jobba veldig hardt dei siste månadene for å komme tilbake så godt og raskt som mogleg frå skade. Han er veldig motivert for å halde fram i AaFK, og er ein fantastisk fin type å ha i ei prestasjonsgruppe, seier sportsleg leiar Bjørn Erik Melland i ei fråsegn.

Hovudpersonen sjølv er veldig fornøgd med at avtalen er forlengd.

– Det gir meg ei kjensle av tillit. Det er eit teikn på at klubben ser at eg gjer jobben som trengst. Dei har trua på at eg kjem tilbake i god form, og det skal eg. Forhåpentleg skal eg få med meg store delar av vårsesongen 2021, seier Agdestein.

29-åringen har ei fortid i Odd, Kristiansund, Haugesund, skotske Inverness Caledonian og engelske Brighton. Han er opphavleg frå Stord.

(©NPK)