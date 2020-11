The Athletic: Solskjær beheld jobben sjølv med tap

sport

Nettstaden lener seg i stor grad på kunnskapen til journalisten Laurie Whitwell. Styret på Old Trafford skal ikkje ha lagt vekt på at United har tapt to kampar på rad.

1-2-tapet for Istanbul Basaksehir i Meisterligaen var av den pinlege sorten, og torsdag skreiv lokalavisa Manchester Evening News at klubbleiinga har vore i kontakt med Mauricio Pochettino om Solskjærs jobb. Den tidlegare Tottenham-trenaren har vore arbeidsledig i eitt år og er nemnt som ein mogleg erstattar for nordmannen. Kanskje er han den heitaste kandidaten av alle om nordmannen skulle få sparken.

Ifølgje The Athletic skal det ikkje vere aktuelt å sparke han dei næraste dagane. Nettstaden skriv at Solskjær førebels sit trygt i managerstolen, og at styret i klubben er klar over at nordmøringen leia Manchester United til 3.-plass i Premier League sist sesong. I tillegg var klubben i tre semifinalar, og dei veit at Ole Gunnar Solskjær er svært dedikert til arbeidet han skal gjere.

Taus

Solskjær ønskte ikkje å kommentere si eiga stilling etter tapet for tyrkarane, vel vitande at dei same spørsmåla dukkar opp omtrent kvar einaste gong Manchester United skulle tape ein fotballkamp.

Styret i Manchester United skal ifølgje The Athletic sitje med ei kjensle av at nordmannen fortener fleire sjansar, ikkje minst med tanke på at det nyleg har vorte klare sigrar mot både Paris St. Germain (2–1) og Leipzig (5–0) i Meisterligaen.

Første sjanse

Bortekampen mot Everton laurdag er Ole Gunnar Solskjærs neste moglegheit til å bevise at han fortener å halde fram i jobben fleire ekspertar har sagt at han ikkje har pondus og tyngde til å ha.

Det har vorte sagt at Solskjær har mista kontrollen over garderoben, men dette er kategorisk avvist av spelarane sjølve. Mange spelarar meiner at dei har heva seg og vorte betre under Solskjærs leiing.

Siger laurdag vil gi United tre poeng. I så fall vil klubben vere seks poeng bak serieleiar Liverpool etter sju spelte kampar.

