Skøyteforbundet avlyser alle nasjonale stemne i november

sport

Det betyr mellom anna at to av dei tre norgescupstevna som skulle erstatte manglande internasjonale skøyteløp før jul forsvinn. Det gjeld stemna i Vikingskipet 14.–15. november og i Sandnes helga etter. Løpa i Kristiansund første helg i desember er førebels ikkje ramma, melder NSF på nettstaden sin.

For kunstløp er ikkje berre dei fire norgescupstevna i november (Tromsø, Kongsvinger, Hamar og Oslo), men også stemna i Loddefjord 5.–6. desember avlyst.

Kunstløp-NM er vidare utsett til februar/mars.

For skøyter vil uttakskriteria for EM og dei to verdscupstemna i Heerenveen i januar bli reviderte. Desse blir seinare offentleggjorde.

Skøyteforbundet melder at utøvarar frå kommunar i bu- og arbeidsregionar med stort smittetrykk ikkje skal reise ut av eigen kommune eller region for å konkurrere. Samtidig blir klubbane oppmoda til å sikre aktivitet i perioden så langt det lèt seg gjere innanfor retningslinjene som gjeld, og då særleg aktivitet for barn og unge.

(©NPK)