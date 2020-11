Klubben til Berget med bønn til fansen: Ikkje kom for å feire gull!

sport

Malmö har matchball i gullkampen i Allsvenskan heime mot Sirius. Siger sikrar seriemeisterskapen sjølv om tre serieomgangar står att.

Då Skåne-klubben sist vann tittelen i 2017, møtte 2000 supporterar opp for å hylle spelarar og leiarar etter den avgjerande bortesigeren mot Norrköping. Den slags vil ikkje klubbleiinga ha nokon reprise av no.

Av omsyn til det aukande talet på smittetilfelle i Sverige, vil Malmö-leiinga unngå alle former for spontan feiring.

– Vi kan ikkje tilby noka kontrollert feiring eller at spelarane på noko vis kjem ut og møter supporterane med tanke på omstenda. Vi veit jo ikkje om vi kjem til å ta SM-gull, men som tryggingssjef må eg planleggje for det som teoretisk kan skje, seier Peter Narbe i Malmö.

Klubben har sett på moglegheita for at spelartroppen kan køyre kortesje i ein buss på ei på førehand vald rute i den sørsvenske byen.

– Men ein kortesje vil bli sett på av politiet som eit offentleg arrangement, og då må ein søkje løyve. Og sidan ein kan mistenkje at fleire enn 50 personar kjem til å samle seg, seier politiet at dei ikkje vil gje noko slikt løyve, seier Narbe.

Løysinga blir i staden å feire seriemeisterskapen digitalt.

Kampen på søndag i Malmö blir spelt utan tilskodarar, og klubbar varslar at det vil bli sett i verk strenge tiltak for å sørgje for at ingen tek seg inn på arenaen.

(©NPK)