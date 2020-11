Sesongopninga i skiskyting er avlyst

sport

Tidlegare denne veka vart det kjent at dei planlagde opningsrenna måtte flyttast frå Sjusjøen som følgje av aukande smittetal i Ringsaker kommune. Sidan har det vore jobba for å finne ein reservearena.

Trysil skal ha sagt seg villig til å ta ansvar for gjennomføringa av konkurransane, og Folkehelseinstituttet skal ha godkjent endringa.

Likevel blir ikkje renna noko av, melder NRK.

Regjeringas grep avgjorde

Det er Norges Skiskytterforbund som har sett ned foten for å verne både utøvarane og folket i Trysil.

– Vi tek ikkje risikoen med å dra utøvarar til Trysil, både i forhold til å utsetje Trysil-samfunnet for risiko og mogleg nedstenging, og også for å unngå risikoen for å utsetje utøvarane for noko før den kommande sesongen, seier president i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten, til statskanalen.

Avgjerda til forbundet er fatta som følgje av innstrammingane regjeringa varsla torsdag.

– Sesongstarten er svært viktig for skiskyttar-Noreg. Derfor er det med tungt hjarte at vi no vel å avlyse arrangementet. Det har vore lagt ned ein enorm innsats frå alle ledd for å få på plass ei alternativ løysing, men i lys av dei siste retningslinjene frå nasjonalt hald, meiner vi ikkje det er forsvarleg å arrangere dette arrangementet no, seier generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Djupvik, i ei pressemelding.

Fleire alternativ

Forbundet opplyser at ei rekkje alternativ til Sjusjøen vart diskuterte. Trysil verka som det mest aktuelle med tanke på smittesituasjon, kapasiteten på arenaen, arrangørstaben og logistikken.

Nøkkelpersonell frå arrangørstaben på Sjusjøen sa seg òg villige til å bidra.

– Alle involverte har vore svært løysingsorienterte og imøtekommande. No er likevel fokuset å bidra i dugnaden for å hindre ytterlegare smittespreiing både lokalt og nasjonalt. Folks helse vil alltid komme i første rekkje for oss, seier Djupvik.

Sesongstarten skulle opphavleg gått 13. til 15. november.

