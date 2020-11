Plan B sett i verk for Aukland & co. – viruset tvingar fram utsett sesongstart

sport

Det opplyser Ski Classics på nettsidene sine torsdag.

Dermed blir lagtempokonkurransen i sveitsiske Zuoz 14. januar det første rennet i vinter for superveteranen Anders Aukland og resten av langløps-sirkuset.

«Starten er nå planlagt å gå i midten av januar ut fra en forventning om at situasjonen vil bedre seg mot slutten av året», heiter det i ei fråsegn.

Sesongopninga, der både lagtempokonkurransen og 65 kilometer lange Engadin La Diagonela inngår, er flytta frå italienske Livigno til sveitsiske Zuoz.

Den påskunda sesongstarten betyr vidare at renna kjem tett i januar. Allereie 23. januar er det Toblach-Cortina, og helga etter ventar prestisjetunge Marcialonga.

La Venosta skulle opphavleg gått i desember, men er no flytta til helga etter Marcialonga, nærare bestemt 7. februar. Sju dagar deretter er det Jizerska50, før Vasaloppet og Birkebeinerrennet står for tur.

Ski Classics opplyser vidare at ytterlegare eitt renn blir innlemma i terminlista «for å styrke avslutningen av sesongen». Det 100 kilometer lange Årefjällsloppet 27. mars blir derfor ein del av Ski Classics.

Distansen på 100 kilometer er den lengste i langdistansecup-historia. Rennet har start og målgang i svenske Vålådalen.

Cli Classics opplyser at ei endeleg avgjerd rundt gjennomføringa av kvart enkelt arrangement vil bli teken to veker før start. Minimum fem konkurransar må haldast for å kunne kåre ein samanlagdvinnar.

