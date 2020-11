Normann melder forfall frå landslagssamlinga – blir erstatta av Fossum

sport

Det opplyser det norske fotballandslaget på Twitter-kontoen sin.

Normann vart skadd på førre landslagssamling og har stått over alle kampane for klubblaget Rostov sidan det. Landslagssjef Lars Lagerbäck uttalte òg at det var uvisse rundt nordlendingen då han tok ut troppen tidlegare i veka.

Fossum, som har spelt 14 A-landskampar tidlegare, blir henta inn etter å ha vore ute under førre samling.

Noreg møter Israel på Ullevaal stadion onsdag neste veke. Deretter ventar bortekampar mot Romania (15/11) og Austerrike (18/11) i Uefas nasjonsliga.

(©NPK)