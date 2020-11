Manchester-avis: Pochettino kontakta om jobben til Solskjær

sport

Dette skriv Manchester Evening News torsdag.

Det er den fremste United-skribenten i avisa, Samuel Luckhurst, som skriv dette.

Han avslører ingen kjelder for opplysningane og ingen i klubben kommenterer opplysningane. Det går heller ikkje fram om tanken er å erstatte Solskjær no eller på eit seinare tidspunkt.

Avisa skriv at den inste krinsen rundt Solskjær framleis støttar nordmannen, men minner om at laget med tap mot Everton til helga vil hamne på 17.-plass i Premier League.

Artikkelen kjem etter at Solskjær har hatt ein heller sørgjeleg start på ligasesongen, med endå ein svak kamponsdag mot tyrkiske Basaksehir i Meisterligaen, der det vart tap 1–2.

Den vanskelege sesongstarten har sett fart i spekulasjonane om United kjem til å gi kristiansundaren sparken. Han fekk òg spørsmålet etter tapet på onsdag, men viste då til at han var tilsett av klubben for å gjere ein best mogleg jobb.

Argentinaren Pochettino, som i 2019 måtte forlate trenarjobben i Tottenham, har tidlegare uttalt at han gjerne ser seg sjølv som manager i Manchester United.

