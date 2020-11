Landslags-nei frå tysk storklubb – austerriksk profil møter ikkje opp mot Noreg

sport

Det betyr mellom anna at den austerrikske forsvarsspelaren Marco Friedl ikkje er aktuell for nasjonsligamøtet med Noreg i Wien 18. november.

Bundesliga-klubben opplyser om avgjerda på nettsidene sine.

Også serbiske Milos Veljkovic, kosovaren Milot Rashica, japanske Yuya Osako og amerikanske Josh Sargent må melde forfall til dei kommande landskampane som følgje av avgjerda til klubben.

Jiri Pavlenka er den einaste Bremen-spelaren som får løyve til å reise på landskamp-oppdrag i tida som kjem. Det kjem av at Tsjekkia møter Tyskland i Leipzig, noko som betyr at spelaren ikkje treng å krysse landegrenser under samlinga.

«Ingen andre spelarar vil delta for sine landslag. Avgjerda er tatt som følgje av lokale retningslinjer frå helsestyresmaktene i Bremen, som seier at spelarar som kjem tilbake frå internasjonale risikoområde må gå i karantene i fem dagar», skriv Bundesliga-klubben.

Klubben opplyser vidare at både spelarane og dei aktuelle fotballforbunda er underretta om avgjerda.

Avgjerda er i tråd med at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har opna for at klubbar ikkje treng å gi frå seg spelarar til landslagsoppdrag dersom det medfører karantene i etterkant.

– Vi veit at spelarane gjerne ønskjer å delta, men vi kan ikkje ta den risikoen på dette tidspunktet, gitt den overordna situasjonen, seier sportsdirektør Frank Baumann.

(©NPK)