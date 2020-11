Vellykka hjerneoperasjon for Maradona

sport

– Vi klarte å fjerne ein blodpropp. Diego klarte seg bra under operasjonen, sa den personlege legen hans, Leopoldo Luque, som utførte operasjonen.

Han seier vidare at det var ein liten bløding mellom hovudskallen og hjernen – eit såkalla subduralt hematom – men at det heile er under kontroll. Maradona blir inntil vidare liggjande til observasjon.

– No får vi sjå kor raskt han kjem til hektene. Det er ikkje veldig komplisert, men det er trass alt hjernekirurgi, sa Luque.

Luque sa før operasjonen at blødningen truleg er resultat av eit slag mot hovudet, men Maradona skal ha sagt at han ikkje kan hugse å ha vore utsett for eit uhell som kan forklare det.

Maradona fylte 60 år fredag. Han vart lagt inn på sjukehus i La Plate, der han er trenar for Gimnasia y Esgrima, etter å ha vorte dårleg måndag. Maradona har tidvis slite med helsa. Han har mellom anna hatt to hjarteinfarkt og også slite med betydeleg overvekt.

Rundt 50 Maradona-fans hadde samla seg utanfor sjukehuset og ropte «Diego, Diego» då dei fekk høyre at operasjonen hadde gått bra.

