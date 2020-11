Tidlegare United-profil: – Styret hadde panikk då dei tilsette Solskjær

sport

Ince har uttalt seg til bettingselskapet Ladbrokes om Manchester Uniteds svake start på Premier League-sesongen denne hausten. Her snakkar han mellom anna om då Solskjær fekk United-jobben fast.

– Dei hamna i ein god flyt, og han fekk jobben. Det var vanskeleg å ikkje gi han til han etter det. Eg meiner likevel at styret hadde panikk, seier den tidlegare midtbanespelaren i intervjuet som er attgjeve av mellom andre Daily Mail.

United hadde berre eitt tap på dei første 17 kampane under Solskjær, men avslutta 2018/2019-sesongen svakt med to sigrar, to uavgjort og åtte tap på dei tolv siste kampane.

– Supporterane song namnet hans og kravde at klubben skulle gi han jobben, og det gjorde dei. Eg meiner dei burde venta til slutten av sesongen. La han vere mellombels manager ut sesongen og sjå kven som er der ute, kven som er den beste til å ta jobben, seier Ince.

Manchester United ligg på 15.-plass med berre to sigrar på dei seks første kampane. Søndag vart det 0-1-tap heime mot Arsenal i Solskjærs 100. kamp som sjef for dei raudkledde.

– Eg seier ikkje at Ole ikkje er den beste mannen til jobben. Og å få det laget til tredjeplass var ein flott prestasjon. Men eg ser på United no samanlikna med då eg spelte, seier Ince, som legg til at han meiner at motstandarlag ikkje lenger fryktar United på same måte som før.

Ince har vore kritisk til tilsetjinga av Solskjær heilt frå han vart henta inn som mellombels manager før jul for snart to år sidan.

