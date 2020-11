Sakho tilkjend oppreisning etter feilaktig dopingutestenging

sport

Det er klart etter at saka som stammar frå 2016, vart behandla i ein domstol i London. Sakho, som no speler for Crystal Palace, saksøkte Wada for ærekrenking og fekk medhald.

Franskmannen vart utestengd i 30 dagar 2016 då han som Liverpool-spelar testa positivt på stoffet higenamine, som skal verke feittforbrennande, etter ein europaligakamp. Stoffet stod likevel ikkje på Wadas dopingliste, men likevel vedtok byrået at Sakho skulle stengjast ute for å ha brukt eit ulovleg, prestasjonsframande middel.

Sakho gjekk glipp av europaligafinalen til Liverpool mot Sevilla og dessutan fotball-EM i heimlandet Frankrike som følgje av utestenginga. Han meiner i tillegg at ryktet hans vart øydelagt som følgje av mange nyheitsartiklar om saka.

Britisk rettsvesen meinte at Wada feilaktig stengde ute Sakho. Han har fått ei orsaking utan atterhald frå Det internasjonale antidopingbyrået.

– Wada erkjenner at Sakho ikkje braut Uefas antidopingregelverk, at han ikkje juksa og at han ikkje hadde ein intensjon om å dra ein fordel av preparatet. Han handla i god tru, heiter det i ei fråsegn.

Wada må òg betale Sakho ein betydeleg pengesum i oppreisning, ifølgje forsvararen til fotballspelaren.

– Wada har beklaga, gått med på å betale ein betydeleg sum i kompensasjon og ikkje å gjenta skuldingane, seier Julian Santos.

(©NPK)