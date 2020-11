Ings må opererast – stjernespissen mistar fleire kampar for Southampton

sport

Det opplyste Southampton-manager Ralph Hasenhüttl på eit pressetreff gitt att på Southamptons Twitter-konto onsdag.

– Akkurat no ser det ut til at han er ute i 4–6 veker. Han skal gjennom ein liten operasjon i morgon tidleg. Det kunne vore verre, men han kjem til å vere ute, og det er ikkje godt nytt for oss, sa Hasenhüttl.

Skaden gjer at Ings ser ut til å gå glipp av minst tre ligakampar, mellom anna mot Manchester United 29. november.

Dersom Ings er ute i seks veker, går han glipp av ytterlegare tre Premier League-oppgjer. I verste fall kan skadeavbrotet halde fram gjennom det intensive kampprogrammet til jul.

Ings står med fem mål på sju kampar så langt og har bidrege til at Southampton ligg på ein sterk 5.-plass.

