Brann-profil mistar fleire kampar

Det melder Bergensavisen.

Kolskogen var ikkje med då Brann spelte bortekamp mot Sandefjord sist helg, og han er ikkje aktuell til den kommande kampen mot Haugesund heller.

Overgangen frå 2. divisjon til eliteseriespel med Brann har vore fysisk tøff for 19-åringen. Han har spelt 19 av 23 kampar så langt.

– Eg slit med ein belastningsskade i hoftefestet/lysken og blir nok ute ei stund, seier Kolskogen til BA.

Brann-trenar Kåre Ingebrigtsen erkjenner at Kolskogen truleg har spelt for mykje i den første sesongen sin på toppnivå.

– Plagene i lysken kjem nok av at han har spelt for mykje, ja. Vi skulle gjerne hatt moglegheit til å kvile han tidlegare, men det har vore umogleg. No er Vegard (Forren) og Bismar (Acosta) tilbake frå skadane sine, og då har vi moglegheita til å gi han litt kvile.

