1.-divisjonskamp virus-utsett 20 minutt før start

sport

Det var under oppvarminga at Gjerpen fekk beskjed om at ein av spelarane på bortelaget måtte i karantene. Dermed måtte kampen utsetjast.

– Sjølvsagt veldig kjedeleg, men eg var vel eigentleg sånn halvvegs førebudd på det når det handlar om ein motstandar frå Oslo, der viruset her og no er eit endå større problem enn her hos oss, seier Gjerpen-trenar Pål Oldrup Jensen til avisa.

Sidan kampen ikkje hadde komme i gang, var det ikkje fysisk kontakt mellom spelarane frå dei to laga. Derfor reknar trenaren med at det ikkje blir aktuelt med karantene for Gjerpens del denne gongen.

Klubbens spelarar måtte testast og setjast i karantene tidlegare i haust, då ein spelar frå Fjellhammer hadde testa positivt på koronaviruset.

(©NPK)