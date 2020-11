Skiskyttarforbundet i tidsknipe føre sesongstarten: – Vi har framleis nokre alternativ

sport

I Norges Skiskytterforbund blir det jobba på spreng med å finne eit alternativ slik at ein kan få gjennomført den nasjonale sesongopninga 14. og 15. november.

– Vi har kryssa av nokre moglegheiter vi hadde på lista. Det er utfordringar, særleg knytt til vêr og snøforhold. Det er ikkje berre-berre å flytte eit sånt arrangement på berre ei dryg vekes varsel, seier Christian Gedde-Dahl, som er anleggs- og arrangementskonsulent i skiskyttarforbundet, til NTB.

Renna på Sjusjøen er viktige testløp for dei som skal gå verdscup, og gir samtidig sjansen for juniorane til å matche seg mot dei beste. Det er òg ei gunstig moglegheit for forbundet til å få vist fram både sporten og sponsorane sine på TV.

– Vi ønskjer å halde oppe renna, og vi har framleis eit par alternativ som vi jobbar med, seier Gedde-Dahl.

Han kan likevel ikkje seie kvar det er aktuelt å flytte renna til.

Young Star blir avlyst

Beitostølen, som skal arrangere den nasjonale langrennsopninga helga etter, vart spurt om å overta òg skiskytinga. Arrangøren der måtte seie nei på bakgrunn av at det blir vanskeleg å mobilisere nok folk og ressursar i tide.

Geilo var eit anna alternativ, men der er det for lite snø og samtidig ugunstige vêrmeldingar.

I første omgang er det snakk om ei flytting av sesongopningsrenna, og ikkje ein nedskalering av renna for kvinner og menn. Samtidig er det klart at dei såkalla Young Star-renna for ungdom blir strokne. Dei skulle i utgangspunktet vore arrangerte i Holmenkollen i vår, men vart òg då offer for koronapandemien.

– Når det gjeld seniorrenna, så er det ikkje så stor forskjell på om vi har 50 eller 110 utøvarar til start. Så vi ser ikkje på ei nedskalering førebels.

Smitteomsyn

Det var frykt for smitteutbrot som gjorde at Sjusjøen måtte seie frå seg opningsrenna i siste liten. Lokale helsestyresmakter tilrådde at ein ikkje arrangerer større stemne i Ringsaker kommune. Slike omsyn må òg vurderast andre stader.

– Det er viktig å understreke at vi skal gjennomføre dette innanfor trygge rammer. Dette er ikkje noko som skal gå på kostnad av lokalbefolkninga, funksjonærar eller klubbane elles, seier Gedde-Dahl i skiskyttarforbundet.

Han poengterer at det er mykje som må på plass for å få flytta renna, og at ein har få dagar til rådvelde.

– Om vi kjem til eit punkt der vi ikkje har fleire stader igjen på lista, avlyser vi. Eg håpar jo at vi har dette klart innan ein dag eller to, seier han.

