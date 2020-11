sport

Arrangøren i den tyske byen uttalte tysdag at avgjerda er «basert på fornuft og ikkje følelsar» og skal sørgje for at alle held seg friske.

Det er selt 17.000 billettar til dei tolv renna i Oberhof. Arrangøren reknar med eit stort økonomisk tap som følgje av at dei må betale tilbake billettpengane.

Oberhof arrangerer verdscuprenn to helger på rad sidan Ruhpolding i Sør-Tyskland er droppa.

