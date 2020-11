Rosted fekk auka karantene for å ha knust rute

sport

Brøndby skriv på nettstaden sin at Rosted slo til ei dør slik at ei rute vart knust då han var på veg til garderoben etter å ha fått raudt kort.

– Fotballens disiplinærinstans har etter eige initiativ valt å innleie ei sak mot Sigurd Rosted på bakgrunn av handlinga etter utvisinga og har tildelt Sigurd Rosted ein ekstra karantenedag, heiter det vidare.

Det var spelt 79 minutt av heimemøtet med Midtjylland i superligaen då Rosted fekk sitt andre gule kort. Stillinga var då 2-2, og gjestene vann kampen 3–2 etter eit seint sjølvmål.

Rosted stod over kampen mot Ålborg i helga, og no er det klart at han òg mistar heimekampen mot OB kommande søndag.

– Vi er utruleg ergerlege over at vi må unnvere Sigurd mot OB. Vi kan konstatere at dommarteamet ikkje valde å rapportere det (slaget mot døra), så det er utelukkande disiplinærutvalet sjølv som, på bakgrunn av artiklane som vart skrivne i dagane etter kampen, har valt å gjere ei sak av det, seier hovudtrenar Niels Frederiksen i Brøndby.

