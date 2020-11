Lundby kan få ekstra renn på heimebane etter Zao-avlysing

sport

Det stadfestar Det internasjonale skiforbundet (FIS) på nettsidene sine.

Hoppeliten for kvinner skulle konkurrert i Zao frå 14. til 16. januar. Tre renn i normalbakke, det eine av dei ein lagkonkurranse, var plotta inn på terminlista. Slik blir det altså ikkje.

«Organisasjonskomiteen i Zao og Det japanske skiforbundet har sett på moglegheiter for å gjennomføre konkurransane i desse vanskelege tidene. Vi beklagar at vi kom til konklusjonen om at renna må avlysast som følgje av covid-19-pandemien», heiter det i ei fråsegn.

«Vi er svært triste for at vi måtte ta denne avgjerda, men vi hadde ikkje noko anna val», skriv det japanske skiforbundet vidare.

FIS opplyser vidare at det no blir jobba med å finne ein reservearena for dei tre utsette renna i Japan.

«Moglege alternativ er Sapporo, der kvinnene konkurrerer ei veke tidlegare, eller Norge», skriv forbundet.

