Kilde om virusisolasjonen: – Tøffare enn ein trur

Kilde vart rutinemessig testa då han kom heim til Noreg frå verdscupopninga i austerrikske Sölden 21. oktober. Testen viste seg å vere positiv.

Tysdag møtte alpinstjerna pressa digitalt for å snakke om opplevinga og dagane han no har bak seg med isolasjon.

– Eg tenkte med éin gong at dette stemmer ikkje, og at eg berre måtte ta ein ny test for å få stadfesta at eg var negativ. Symptoma kom ikkje før tre–fire dagar etterpå, fortalde Kilde.

– Det er det som gjer det så skummelt. Det er veldig mange som går rundt med smitte der ute utan å vite det. Dei får ikkje symptom før det er for seint, og så er dei saman med veldig mange menneske, la han til.

– Maks uheldig

Samtidig har alle dei som Kilde var saman med i perioden frå han vart smitta til han testa positivt, testa negativt for viruset. Han meiner sjølv han har hatt maksimal uflaks.

– Eg føler at eg har vore forsiktig og gjort alt riktig. Eg har teke forholdsreglar og følgt opplegget til landslaget. Så har eg kanskje fått viruset fordi eg har teke på ein ting ein stad, kanskje på flyet. Eg har vore maks uheldig.

Stjernealpinisten blir friskmeld onsdag. Då har han hatt fire symptomfrie dagar. Kilde fortel at han var dårleg under den ti dagar lange isolasjonen, og at det vore ein svært kjedeleg periode.

– Eg har ikkje kunna gjort noko som helst. Det har vore kjedeleg, men eg har familie og venner som har sendt meldingar og støtta meg. Det å ikkje kunne gå ut døra er tøffare enn ein trur, seier han.

Uviss

Sjølv om Kilde no kan friskmeldast, kjem koronaviruset til å liggje i kroppen hans ein periode framover. Han skal likevel ikkje kunne utgjere smittefare for andre.

– Det er slik at viruset kjem til å vere i kroppen ei stund utan å vere aktivt. Så om eg tek ein ny test, vil eg framleis teste positivt. Men eg er no på dag tre utan symptom, og det skal ikkje vere farleg for nokon andre.

28-åringen frå Lommedalen er dermed budd på å konkurrere i neste verdscuprenn. Det blir køyrt parallellslalåm i austerrikske Lech 14. november. Forma hans er det likevel knytt store spørsmålsteikn til.

– Eg veit ikkje så mykje no. Eg håpar eg er i så god fysisk form at kroppen kjem seg raskt. men eg har jo ikkje hatt dette viruset før. Så eg går ei uviss veke i møte, erkjenner Kilde.

– Ikkje optimalt

Dei neste dagane kjem han til å trene roleg.

– Det blir litt pulsauke på spinningsykkelen og å trene litt mobilitet. Så får vi ein indikasjon på korleis det kjennest.

– Det er jo ikkje optimalt, men eg har lagt eit godt grunnlag i sommar. Kroppen har vore redusert no, og eg har vore sliten og har sove mykje, seier han om påverknaden viruset har hatt på den fysiske tilstanden.

Kilde fastslår at han er sugen på å konkurrere, og at han kjem til å stille til start så lenge arrangørane set tryggleiken først og Det internasjonale skiforbundet meiner forholda er trygge.

– Det bør jo vere gjennomførbart å køyre på ski. Det er ein sport med null kontakt som går føre seg utandørs. Så det skal gå bra om ein er forsiktige.

