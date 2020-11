Handball-EM: EHF opnar for frie byte ved koronasmitte

sport

Det opplyser Det europeiske handballforbundet (EHF).

– På grunn av pandemien og risikoen for at fleire spelarar i eitt lag kan teste positivt under EM, vil det ikkje vere noka grense for talet på erstattarar ved konstatert koronasmitte, skriv EHF.

Bruttotroppane inneheld 35 spelarar. Vanlegvis kan laga byte ut maksimalt to spelarar frå dei 16 spelarane som er tekne ut under gruppespelet. Det same gjeld for hovudrunden og finalehelga. Totalt var det altså snakk om maksimalt seks spelarbyte.

Regelendringa kan kanskje vere med på å auke moglegheita for at Noreg får gjennomført sin del av meisterskapen i Trondheim. Utgangspunktet er framleis at den norske delen av EM blir avvikla. Meisterskapen skal etter planen delast mellom Trondheim og danske Frederikshavn og Herning.

Førebels har det ikkje komme på plass ein smittevernprotokoll som gjer at landa kan arrangere EM med likt regelverk. I Noreg står framleis regelen om at dersom éin person i spelartroppen eller ein leiar får påvist korona, forsvinn heile laget i karantene. Det gjeld òg motstandarlaget.

I Danmark vil berre den aktuelle spelaren eller leiaren måtte forlate EM. Det norske Håndballforbundet kan i verste fall risikere å måtte gi frå seg sin del av meisterskapen.

Handball-EM for kvinner blir spelt frå 3. til 20. desember.

