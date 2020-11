Giggs leiar ikkje Wales i landskampar etter arrestasjon

sport

Det meldar både BBC og Sky Sports.

Det walisiske forbundet uttalte måndag kveld til nyheitsbyrået PA at det var «klar over ein påstått hending som involverer Ryan Giggs», men ynskte ikkje å kommentere saka ytterlegare.

Fleire engelske medium, blant dei The Mirror, The Sun og Daily Mail, siterte tysdag ein ikkje namngitt talsperson i Manchester-politiet på at Giggs søndag vart arrestert av politiet heime etter meldingar om forstyrringar som involverte kjærasten hans.

Politiet stadfesta til The Sun at dei fekk melding klokka 22 søndag, og at ei kvinne i 30-åra hadde pådrege seg mindre skadar. Ho skal likevel ikkje ha ha hatt behov for behandling. Giggs vart seinare lauslaten mot kausjon.

Til The Mirror seier ein talsperson for Giggs:

– Mr. Giggs nektar for alle påstandar mot han om at han har vore valdeleg. Han samarbeider no med politiet og vil halde fram med det i den pågåande etterforskinga.

Giggs, som har vore trenar for Wales sidan januar 2018, skulle tysdag presentert troppen som skal i aksjon mot USA i ein privatlandskamp 12. november, og dessutan nasjonsligakampane mot Irland og Finland. Den seansen vart avlyst.

No er det klart at han ikkje leier laget sitt i dei komande landskampane.

46 år gamle Giggs la opp den aktive karrieren i 2014. Han har vore assistenttrenar under David Moyes (spelande) og Louis van Gaal i Manchester United. Han leia òg laget i fire kampar i 2013-14-sesongen etter at Moyes fekk sparken.

