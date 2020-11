Frode Kippe gjer LSK-comeback

sport

Sju seriekampar og ein dryg månad står att av sesongen i førstedivisjon. Lillestrøm jagar opprykk til Eliteserien.

– Eg skal bidra med det eg kan den siste månaden her i tilfelle det skulle skje noko på slutten av sesongen. Eg skal vere med å trene, vere tilgjengeleg og fyre opp gutane godt for å få det opprykket. Det er viktig for klubben. Så håpar eg at eg ikkje skal spele altfor mykje, seier Kippe til nettsidene til klubben.

Forsvarsbautaen Kippe sin siste offisielle kamp var den dramatiske kampen mot Start som enda med nedrykk 11. desember i fjor.

LSKs sportssjef Simon Mesfin er glad for at den mangeårige LSK-kapteinen melder seg klar til teneste.

– Den generelle skadesituasjonen i forsvarsleddet og faren for ytterlegare karantenar, gjer at vi har vedteke å registrere Frode Kippe i spelartroppen resten av sesongen. Det at Frode kan vere tilgjengeleg gir oss ei god sikring i dei siste kampane, seier han.

Kippe ser ikkje bort frå at han blir å sjå på banen.

– Vi er litt tynne i forsvarsleddet. Om alt skulle gå gale, så kan det vere mogleg at eg får nokre minutt. Eg skal stille opp dersom det blir kravd, men er først og fremst ein backup for dei som er her, seier han.

Superveteranen spelte treningskamp mot HamKam så seint som 19. oktober.

– Det gjekk overraskande fint. Eg har ikkje trena så mykje fotball det siste året, men har halde kroppen ved like. Så tek det litt tid å komme inn i det fotballmessige, men eg er ikkje bekymra for det. OM det blir bruk for meg i fem eller ti minutt i ein kamp, så skal det gå bra, seier han.

Kippe har spelt 441 seriekampar for Åråsen-klubben.

