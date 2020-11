Svensk skiskyttarprofil om Noregs val: – Eg er litt misunneleg

sport

Sveriges beste skiskyttarar skulle etter planen lade opp til sesongen på høgdeleir i franske Font-Romeu tidlegare i haust. Det vart det ikkje noko av. Samlinga vart avlyst som følgje av virussituasjonen.

Tiril Eckhoff og resten av dei norske skiskyttarprofila reiste på si side til Italia i oktober – etter å ha gjort ei anna vurdering enn svenskane.

– Skal eg vere heilt ærleg, er eg faktisk litt misunneleg. For vår del vog vi lenge fram og tilbake. Men risikovurderinga vår var at det ikkje var verd det. Reiser vi dit og blir sjuke, kjem vi oss kanskje ikkje heim. For oss vog det tyngre, seier landslagsløpar Mona Brorsson til nyheitsbyrået TT.

– Dei (Noreg) syntest vel at verdien av å vere i høgda vog tyngst. Dei meinte kanskje at risikoen var tilstrekkeleg låg, legg ho til.

Dei norske utøvarane peika mellom anna på at konkurrentane kunne få ein uheldig fordel dersom høgdeleiren i Italia vart avlyst.

– Eg kan kjøpe det argumentet òg. Eg skulle verkeleg gjerne ha vore på den høgda. Men vi kunne nytte fasilitetane heime og vere i høgdehuskammeret, seier Brorsson.

Ho meir enn antydar at ho trur svenskane har tapt terreng til rivalane i haust. Det kan få konsekvensar inn mot OL i Beijing i 2022. Då skal det konkurrerast på høg høgd.

