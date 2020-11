Gregersen inne i landslagstroppen

sport

25-åringen var det einaste nye namnet i troppen som landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte på Ullevaal stadion måndag formiddag.

Molde-stopparen var plaga av ein skade på starten av sesongen, men har imponert i Eliteserien og Europacupen dei siste månadene.

– Vi har jo hatt han inne i bruttotroppen før, og vi såg også på han i vår. Dessverre fekk han ein skade like før sesongstarten. Vi synest han har gjort det bra, og at han fortente ein sjanse no, sa Lagerbäck.

Han tok ut ein nesten uendra tropp målt mot den førre, men midtstopparane Tore Reginiussen og Sigurd Rosted er ute sidan sist. Det kan samtidig bli aktuelt å hente inn ein ny forsvarsspelar fram mot kampane seinare i månaden.

– Det er spørsmålsteikn rundt Kristoffer (Ajer) og Birger (Meling), sjølv om rapportane vi har fått er gode. Så det er mogleg at vi må komplettere blant backane, sa Lagerbäck.

Noreg møter Israel heime i landskamp 11. november. Deretter ventar bortemøte med Romania 15. november og Austerrike 18. november i Uefas nasjonsliga.

