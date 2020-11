Boksaren Hadi Srour stengt ute i fire år

sport

Marit Forsnes, som er medlem av domsutvalet i Norges idrettsforbund, stadfesta opplysningane om dommen til VG. Dommen var i tråd med påstanden innteken i påtalekravet som vart teke ut av Påtalenemnda i Antidoping Norge (ADNO) 28. januar 2020.

Ikkje lenge etter vart det sendt ut pressemelding frå Antidoping Norge.

– Påtalenemnda er tilfreds med at NIFs domsutval er samd med nemnda i at Srour med klar sannsynsovervekt har gitt frå seg ei positiv dopingprøve for EPO, og at domsutvalet la avgjerande vekt på vurderingane og konklusjonen til det norske dopinglaboratoriet som var stadfesta av to andre Wada-akkrediterte laboratorium, seier leiar i nemnda Katharina Rise.

Domsutvalet har òg komme fram til at Srour har brote reglane for meldeplikt.

To prøver

Det var 4. september i 2019 at det vart kjent at Tønsberg-boksaren hadde gitt frå seg positiv dopingprøve. Den gongen var den då 23 år gamle Srour ein del av profflaget Team Sauerland.

Srour gav først frå seg ei positiv A-prøve, og den 13. september stadfesta han på eiga Facebook-side at også B-prøva var positiv.

24 år gamle Srour testa positivt på syntetisk EPO (rekombinant erytropeitin). Han har heile tida hevda si uskuld og seier at han aldri har innteke stoffet. Han leverte den positive A-prøva 5. juli 2019, eit tidspunkt då han etter eiga fråsegn hadde ferie og nettopp hadde vore på festival.

Hevdar uskuld

– I tillegg til at tidspunktet ikkje stemmer, har eg verken ressursar, kapasitet, team eller legar til å ta dette stoffet. Det kan berre komme inn i kroppen ved at du sprøytar det inn, sa han for litt over eit år sidan.

Seinare vart det òg kjent at Srour har brote reglementet for meldeplikt ei rekkje gonger.

I september vart det gjennomført munnlege forhandlingar i domsutvalet til Norges idrettsforbund. Desse forhandlingane vart gjennomførte på Ullevaal stadion.

(©NPK)