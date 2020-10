Vellykka operasjon for van Dijk

sport

Operasjonen fann stad i London og blir rekna som vellukka.

Van Dijk vart hardt takla av Everton-målvakt Jordan Pickford 17. oktober. Det vart klart at han pådrog seg eit skadd fremre korsband i kneet.

Nederlendaren vil vere på sidelinja lenge, truleg resten av sesongen. Førebels er det ikkje kommunisert kor lang tid det vil ta.

Det er sjeldan at utøvarar kjem tilbake for fullt på under sju månader etter ein operasjon av eit skadd fremre korsband, ifølgje nettstaden skadefri.no.

Ein tommelfingerregel på kvinnelandslaget i handball er frå ni til tolv månader rekonvalesens etter eit slikt inngrep.

Pickford slapp unna straff etter hendinga i Merseyside-derbyet. Everton-manager Carlo Ancelotti uttalte at Pickford er lei seg for det som skjedde.

– Det er vi alle i Everton. Vi håpar alle at van Dijk kjem att så fort det lèt seg gjere, sa italienaren.

– Jordan kom inn i situasjonen litt for seint, men tanken hans var å rekkje ballen først, ikkje å skade van Dijk. Dette er ting som kan skje i fotball, sa Ancelotti.

Og skadeproblema bakover på banen for Liverpool har halde fram. Midtbanespelar Fabinho har vikariert som midtstoppar i van Dijks fråvær, men mot Midtjylland måtte han ut med det som såg ut som ein strekkskade. Inn kom 19 år gamle Rhys Williams. Truleg blir det Joe Gomez saman med anten Williams eller Joël Matip som startar kampen på laurdag mot West Ham.

