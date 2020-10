VM-arrangøren gav seg etter protestar: Påbod for trenarane skrota

sport

I september kunngjorde arrangøren at alle i VM-hallane, med unntak av spelarane, skulle dekke til munnen som eit tiltak for å hindre koronasmitte. For trenarar som kommuniserer nesten kontinuerleg i kamp, vart dette påbodet teke negativt opp.

– Det blir annleis enn noko vi har opplevd tidlegare. Ei ny erfaring. Heilt klart, sa Berge til VG då påbodet vart kunngjort tidlegare i år.

No er protesten deira teke til følgje og har ført til ei endring. Berge kan dermed rope ut instruksjonane sine fritt i Egypt.

I den svært omfattande smittevern-protokollen som VM-arrangøren offentleggjorde onsdag, kjem det fram at trenarar, spelarar og anna støtteapparat rundt reservebenkane er unnatekne munnbindpåbodet.

Protokollen er på 25 tettskrivne A4-sider og legg særs klare føringar for korleis smitte skal stoppast. Der er ikkje mykje overlate til tilfella.

Øser ut

VM er høgst sannsynleg den siste meisterskapen presidenten i Det internasjonale handballforbundet (IHF), egyptaren Hassan Moustafa, får oppleve i heimlandet sitt. Moustafa fylte 76 år i sommar.

Han har då heller ikkje spart på ressursbruken for at VM skal bli ein suksess. Nye hallar vart bygde. Og etter at pandemien slo til, er det lagt ned enorme beløp på å sikre eit så virustrygt meisterskap som mogleg.

Mellom anna vil det vere to eller tre ambulansar fast stasjonert ved kvar hall. Det er òg pålagt at det er eit moderne sjukehus innanfor 20 minutt med bilkøyring frå arenaene.

I tillegg vil alle dei 32 deltakarlaga bli utstyrte med ein eigen covid-19-ekspert som følgjer troppen frå han kjem til Egypt til han forlèt landet.

VM blir spelt i perioden 13.–31. januar. Noreg har tapt dei to siste VM-finalane mot Frankrike og Danmark.

