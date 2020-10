Utpeikt med stjernepotensial – skademareritt kan stoppe Semb Berge

sport

Odd-spelaren har ikkje vore på banen eit einaste minutt denne sesongen. I 2018 fekk han berre med seg fem kampar totalt.

Kontrakten hans går ut ved nyttår. – Eg skal jobbe for å vere fotballspelar vidare. Det er eg motivert for. Men eg må spele og ikkje drive med rehabilitering heile tida. Det orkar eg ikkje. Derfor førebur eg eit liv etter fotballen. Det er smart uansett, seier Berge til Telemarksavisa.

– Eg kan ikkje halde fram med å vere så mykje skadd. Det går ikkje for meg, og det går ikkje for Odd. Eg har eit mål, og eit håp, om å spele fotballkamp denne sesongen. Det er det eg jobbar for. Om eg ikkje hadde hatt det målet, hadde det ikkje vore vits i å trene kvar dag. Då kunne eg berre teke ferie. Eg har framleis lyst til å vere fotballspelar, og eg håpar å bidra på slutten av sesongen.

I 2013 fekk Berge den første A-landskampen av tre under Egil «Drillo» Olsen. Framtida såg meir enn lys ut for telemarkingen. Fleire fotballekspertar såg ei mogleg storstjerne i han.

Året etter vart han kjøpt av danske Brøndby for ganske store summar. Der var han under kontrakt i tre år, men spelte berre sju kampar. Undervegs i prosessen vart han lånt ut til Molde der han spelte 33 kampar på halvannan sesong.

Vel tilbake i Odd vart det berre fem kampar i 2018 og 24 i fjor. Totalt har Berge vore på banen 115 gonger dei sju siste sesongane. Det gir eit snitt på 16,4 kampar per år.

Odd møter Sarpsborg heime i Eliteserien søndag.

