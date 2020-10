PSG-presidenten frikjend i korrupsjonsrettssak

sport

Begge dei to fotballtoppane var tiltalte for medverknad til korrupsjon etter påstandar om at Valcke skulle ha fått hjelp av al-Khelaifi til å kjøpe ein luksusvilla på Sardinia. Dette skal ha skjedd samtidig som TV-selskapet BEIN Sports, der al-Khelaifi er styreleiar, forhandla om rettane til å vise fotball-VM i 2026 og 2030 i Nord-Afrika og Midtausten.

Avgjerda frå domstolen i sveitsiske Bellinzona kom fredag. Al-Khelaifi blir frikjent, medan Valcke blir dømd til 120 dagar med vilkårsbunde fengsel for eit sekundært tiltalepunkt.

I tillegg til å vere styreleiar i BEIN sports, er al-Khelaifi mellom anna president i fotballklubben Paris Saint-Germain, styreleiar i Qatar Sports Investments og president i Qatars tennisforbund.

(©NPK)