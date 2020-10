NFF går for tradisjonelt NM i 2021 – kvinnene og juniorane får spele finale på Ullevaal

sport

I år vart noregsmeisterskapen for menn senior, og dessutan for begge kjønn i junior- og 16-årsklassen, avlyst på grunn av koronapandemien. Det vart derfor sett ned eit utval som skulle vurdere gjennomføringa av NM i 2021.

Forbundsstyret behandla innstillinga torsdag og har fatta vedtak om korleis fotball-NM skal sjå ut neste år. Hovudpunktet er at det blir planlagt for eit «vanleg NM» for begge kjønn, men det blir òg foreslått somme endringar.

For menn skal cupen for neste år utvidast med fleire lag, og dette skal gjerast i samråd med krinsane. Dessutan blir det lagt opp til at finalane for G19 og J19 skal spelast på Ullevaal stadion dersom vêr- og føreforhold tillèt det.

Dermed ligg det an til at begge seniorfinalane og begge juniorfinalane blir spelte på nasjonalarenaen. Finalane for G16 og J16 skal spelast på ein av arenaene til finalistane.

Sidan årets NM for menn vart avlyst, er det bestemt at 4.-plassen i Eliteserien i år gir plassen som cupvinnaren normalt ville fått, til nystarta Uefa Conference League neste sesong.

(©NPK)