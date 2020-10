Omfattande koronatiltak under ski-VM i Oberstdorf

sport

Det meste kan bli endra i vinter, men før sesongstart har det komme noko informasjon frå arrangørane. VM 2021 vil bli arrangert som planlagt trass i koronapandemien. Slik det er no går planane ut på eit VM utan publikum.

Ifølgje svenske Expressen er dette særreglane under VM i Oberstdorf som går frå 23. februar til 7. mars til vinteren:

Utøvarar, leiarar, funksjonærar, frivillige og journalistar må vise ein negativt virustest for å komme inn i VM-området. Testane er kostnadsfrie.

Alle som oppheld seg inne på VM-området må bere ansiktsmaske. Utøvarane slepp derimot å ha det under sjølve konkurransane. Alle blir oppmoda til å halde halvannan meter avstand til næraste person. Den som kjenner seg det minste sjuk må halde seg borte.

Utøvarar frå land utanfor EU må i 14 dagars karantene innan dei får komme inn på VM-området. Ein kan derimot sleppe karantene om ein har gitt frå seg ein virustest to døgn før framkomst.

Noreg tok heile 13 gull under meisterskapen i Seefeld i 2019. Tyskland følgde nærast med seks gull. Svenskane tok to gull og Polen eitt. Hopp og kombinert for både kvinner menn er òg på VM-programmet.

