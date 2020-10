Dyre koronatestar skaper utfordringar i langrennssporten – lag må truleg droppe konkurransar

sport

Ifølgje avisa må fleire nasjonale skiforbund rekne nøye på kva konkurransar dei har råd til å delta i den kommande vinteren. Det skal konkurrerast på 13 ulike stader under sesongen, og utøvarane må gjennom fleire testar for å unngå smitteutbrot.

Føre verdscupopninga i finske Ruka må utøvarane testast éin gong før reise og éin gong etter framkomme. I Lillehammer helga etter er det krav om to testar etter framkomme før ein får konkurrere.

Med ein pris på rundt 1.500 kroner per koronatest dreier det seg raskt om store beløp. For somme nasjonar opp mot 100.000 kroner per helg.

– Det er ei stor uro vi har. Sparepengane våre kjem berre til å rekke til halve vinteren. Vi må verkeleg håpe på enklare og billegare testar framover, seier landslagssjefen for USA, Chris Grover, til Aftonbladet.

Svensk naudhjelp?

Sveriges landslagssjef Anders Byström er òg bekymra. Han seier at berre dei mest nødvendige personane får reise på verdscuphelgar, men innser samtidig:

– Smørjarane er viktige, trenarane må vere der, og ja, utøvarane kan vi heller ikkje ta bort. Så det blir ein stor kostnad.

Byström ymtar om at dei større langrennsnasjonane, som Sverige og Noreg, må sjå på om dei kan bidra økonomisk dersom dei får «eit rop om hjelp» frå mindre nasjonar.

– Det kan ikkje vere slik at berre Sverige og Noreg konkurrerer i verdscupen. Då er det ikkje morosamt lenger, seier han.

