Brutalt for langrennsprofil etter skadesmellen: – Kan ikkje bruke dette som unnskyldning

28-åringen pådrog seg eit brot i handa i starten av juli. Det kom på toppen av uvissa rundt koronaviruset.

Sist veke var han på plass igjen under samlinga til langrennslandslaget i Oslo. Nyenget var i humørmessig toppslag sjølv om han kan fortelje om ein utfordrande sommar og haust.

– Det har vore opp og ned. Sommaren vart forskjellig med litt meir skadar enn planlagt. Eg brekte handa i slutten av juni, og det vart meir tidkrevjande enn eg trudde. Det måtte opererast, det vart gips og skjene og det vart langvarig. No ser alt ut til å vere bra igjen, seier Nyenget til NTB.

Han fortel om eit brot i det som vert kalla båtbeinet på folkemunne, eller skafoidbeinet på fagspråket.

Allroundløparen fortel at han var i gang på spinningsykkelen allereie ei veke etter operasjon.

– Så starta eg å springe etter kvart, men då drog eg på meg noko der også og måtte slutte med det. Det var eit par månader med utelukkande spinningsykkel og styrkjetrening. Frå litt ut i september har det gått på skjener. Då har det ikkje vore nokon problem.

Avbrot

Løvstrøm Nyenget er optimist og håpar og trur at han ikkje har vorte for mykje sett tilbake av alt trøbbelet.

– Det er ein fordel at eg har trena i mange år, og eg kan ikkje bruke dette som unnskyldning for prestasjonen til vinteren. Fordelen er at ein utviklar seg på andre område, og så kan ein komme opp på nivået ein var på elles. Eg trur at eg kan komme styrkt ut av det, og eg trur at den tida som er igjen til skirenna startar må brukast godt. Dei andre kan kanskje starte å finpusse litt og sleppe opp litt, medan eg må bruke tida til å trene og utvikle meg.

Det kan godt hende at han treng ein ekstra månad for å finne tilbake til den fine forma han var i gjennom heile fjorårssesongen.

– Det finn vi ikkje ut før vi får testa det. Det blir ei spennande tid framover, men eg byrjar å føle meg ganske bra, altså, og ser lyst på det.

Han synest heller ikkje at det har vore spesielt tungt å leve i koronatida.

– Det vart litt ekstra i år, men vi langrennsløparar lever i ei enkel verd i utgangspunktet. Vi slepp relativt enkelt unna og kan drive med det vi elles gjer. Vi skal føle oss privilegerte og heldige som kan dra på jobb kvar dag med små tilpassingar. Det ser ut som om det blir sesong på oss, men vi veit nok ikkje heile svaret på det enno. Det blir spennande å sjå.

Få samlingar

Nyenget vart henta opp på landslaget igjen føre den kommande sesongen, men skaden har gjort at han har gått glipp av mange samlingar og rulleskikonkurransar.

Det har han merka når han er inne i varmen igjen.

– Du merkar at dei andre har trena i sommar. Det er eit godt nivå, og å kaste seg rett inn i det har vore ganske tøft. Fordelen er at du får progresjon, og så får vi håpe at eg heng med når det blir skirenn. Eg er meir eller mindre smertefri og set ingen avgrensingar på det som skal skje til vinteren.

Han veit kva som gjeld om det skal bli VM-start på han.

– Det blir å vere i form når det tel og gå mange gode skirenn. Det handlar om å vere med tidleg og prestere på toppnivå frå start. Det er viktig i alle år med meisterskap.

