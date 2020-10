Aron Dønnum forlengde med Vålerenga

sport

I byrjinga av september gjekk ein overgang til italienske Lecce i vasken. 22 år gamle Dønnums opphavlege kontrakt med Oslo-klubben varte ut 2021. No er den forlengd til juli 2024.

– Det er ei veldig viktig signering for oss, og det at han skriv under på ein så lang kontrakt viser Arons kjærleik til Vålerenga, seier Dag-Eilev Fagermo til Vålerengas nettstad.

– Det kjennest veldig bra, Vålerenga er klubben i hjartet mitt. Eg har vore open om at dersom det rette tilbodet kom, så var det noko eg ønskte. Men når det ikkje skjedde, vil eg at Vålerenga skal sitje igjen med noko om eg blir seld, seier han.

Dønnum har spelt 20 kampar i Eliteserien for VIF denne sesongen. Han står med fire mål og fire målgivande pasningar.

