Ackermann etappevinnar i Vueltaen etter at Bennett vart deplassert

sport

Sam Bennett rakk å gi eit sigersintervju før Pascal Ackermann vart utropt til etappevinnar.

Dermed vart det dramatikk likevel på ein elles roleg etappe. Bennett var først over mål og rakk å feire det alle trudde var Grand Tour-etappesiger nummer 100 for Deceuninck-Quick-Step-laget og den 50. førsteplassen for Bennett som profesjonell.

TV-bileta viste likevel at Bennett var hardhendt med Trek-ryttar Emils Liepins på den siste kilometeren. Latviaren prøvde å hengje seg på Quickstep-toget, og Bennett likte det ikkje. Han gav han eit par skuldertaklingar som etter jurybehandlinga kosta han sigeren.

Dermed er Bennetts siger på den fjerde etappen førre veke framleis hans einaste i Vueltaen i år.

Det vart ein roleg dag for dei beste i samandraget. Richard Carapaz leier framleis 13 sekund føre Primoz Roglic og 28 føre Dan Martin.

(©NPK)