Ødegaard tilbake i lett trening

sport

Ifølgje Real Madrid var Ødegaard med på utetrening torsdag, men han og lagkompisen Álvaro Odriozola trena for seg sjølv ute på banen medan store delar av resten av troppen vart drilla av trenar Zinédine Zidane.

Fredag er det to veker sidan klubben kunngjorde at nordmannen hadde pådrege seg ein skade i den høgre leggen. Det vart då ikkje antyda noko tidspunkt for når Ødegaard kunne ventast tilbake i full aktivitet.

Han har ikkje spelt for Real etter at han var med i tre kampar på få dagar med landslaget tidlegare i oktober.

Real Madrid møter Huesca i den spanske eliteserien laurdag. Den kampen kjem i etterkant av El Clásico-sigeren borte mot Barcelona og 2–2 mot Borussia Mönchengladbach i Tyskland i Champions League.

Før neste landslagsperiode møter Real også Inter (Meisterligaen) og Valencia (La Liga).

(©NPK)